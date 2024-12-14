Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi

Kaynak: Fanatik
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste gelen mağlubiyetler sonrası önceliğini oyunculara moral depolamaya verdi. Portekizli teknik adam sarı lacivertli oyunculara yaptığı konuşmada ligde ve Avrupa’da şanslarının devam ettiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe’de üst üste gelen Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleri sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho önceliğini oyunculara modal vermeye verdi. Portekizli teknik adam oyuncularla yaptığı toplantıda hem ligde hem de Avrupa’da şansılarının devam ettiğinin altını çizdi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 2-0’lık Bilbao yenilgisinin ardından önceki günü izinli geçirmişti. Yarın Kadıköy’de Başakşehir’i ağırlayacak olan SarıLacivertliler, dün yaptığı idmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Bilbao mücadelesinde en az 60 dakika süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular salonda core idmanının ardından sahaya çıktı ve dar alanda çift kale maç oynadı.

‘KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK’

Tecrübeli teknik adamın dün takımla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Mourinho, ”Maçlarda önemli olan sonuçlardır. Bu bakımdan kâbus gibi bir dönem geçirdik. Maalesef bazen olağanüstü çabalarınız, istediğimiz sonucu almamız için yeterli olmayabiliyor. Ben, hem Beşiktaş hem de Athletic Bilbao maçlarındaki performansınızdan memnunum. Her iki maçı da kazanmayı hak etmiştik” dediği kaydedildi.

'PLAYOFF’TAN YOLUMUZA DEVAM EDEBİLİRİZ'

Dünyaca ünlü teknik adamın sözlerini şöyle sürdürdüğü öğrenildi:

"Henüz iki kulvarda da biten bir şey yok. Ligde 6 puanlık farkı kapatmak, Başakşehir maçıyla başlayacak maratonda bizim elimizde. Avrupa’da ise ilk 8 iddiamız da sürüyor ancak en kötü ihtimalle ilk 24 içinde tamamlayıp PlayOff’tan yolumuza devam edebiliriz. Eksiklerimiz de dönüyor. Başakşehir’i çok iyi analiz ettik. İyi bir plan yapıp gereken sonucu alacağız. Artık kazanma zamanı.”

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Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi
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