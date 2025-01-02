Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı

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Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho oyuncularını nefes aldırmadan çalıştırıyor. Portekizli teknik adam yıl başı sonrası oyunculara izin vermeden hazırlılara devam etti.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına nefes almadan hazırlanıyor. Teknik Direktör Mourinho oyuncularına yıl başı sonrası izin vermedi ve Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kasık sakatlığı nedeniyle son 6 maçta forma giyemeyen kaptan Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan Yandaş, teknik direktör Mourinho’nun en büyük kozu olmaya hazırlanıyor. Orta sahada pres yaparak bağlantıyı kurmasının yanı sıra takımın saha içindeki ateşleyici gücü olan Mert Hakan, Hatay maçında sahaya çıkacak.

Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic ve Oğuz Aydın, sakatlıklarını atlatarak 2024'ün son antrenmanında Samandıra çimlerine döndü. Livakovic, kaleci antrenmanlarına başlarken, hafta sonuna kadar Hatay maçında forma giyebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor. Ancak Mourinho riske etmemeyi tercih ederse, kalede İrfan Can Eğribayat görev alacak. Oğuz Aydın’ın ise Konyaspor maçıyla kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

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Öte yandan Portekizli hoca, pazar günü oynayacakları Hatayspor’un maçlarını izlerken bu anları sosyal medya hesabından “Mutlu Yıllar” başlığıyla paylaştı.

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