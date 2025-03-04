Mourinho, Rangers maçı 11’ini şekillendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho, Rangers maçı 11’ini şekillendiriyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Rangers maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mourinho, kritik maçın 11’ini şekillendiriyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Rangers’ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, Kadıköy’deki mücadele rövanş için avantajlı bir skor almak istiyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho kritik maç öncesi 11’ini şekillendiriyor. Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor. Üçlü savunma hattında Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar forma giyecek.

Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic görev alacak. Orta sahanın Amrabat, Szymanski ve Tadic’ten oluşması bekleniyor.

Sarı lacivertlier, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.

Fenerbahçe’nin Rangers’ı konuk edeceği maç Perşembe akşamı saat 23.00’da başlayacak.

Son Haberler
Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu
Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!