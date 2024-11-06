Mourinho, Real Madrid’i aradı, Arda Güler’i istedi

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile telefonda görüştü. Portekizli teknik adam, Arda Güler’in kiralanması için Perez’den kolaylık istedi.
Öte yandan haberde, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Real Madrid'de daha fazla oynaması konusundaki polemikler devam eden Arda Güler'in Ancelotti'nin güvenini kazanamadığı ayrılık iddialarının kuvvetlendiğine değinildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maçta 292 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.