Mourinho resmen Fenerbahçe'de. İmzalar atıldı

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu.

İMZALAR ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı ve Branco ile birlikte Londra'ya giden Ali Koç Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı Wembley'de Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Taraflar arasında yapılan son görüşmede anlaşmaya varılması üzerine resmi imzalar atıldı.

SAAT 19.00'DA ÜLKER STADYUMU'NDA

Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşımda Mourinho'nun yarın (Pazar) İstanbul'a geleceği ve saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacağı açıklandı.

Kariyerine Barcelona'da tercümanlık yaparak başlayan Jose Mourinho tarihin en büyük teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

Portekizli teknik direktörün kazandığı kupalar ise şöyle:

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23