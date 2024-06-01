Mourinho resmen Fenerbahçe'de. İmzalar atıldı

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu.
İMZALAR ATILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı ve Branco ile birlikte Londra'ya giden Ali Koç Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı Wembley'de Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Taraflar arasında yapılan son görüşmede anlaşmaya varılması üzerine resmi imzalar atıldı.
SAAT 19.00'DA ÜLKER STADYUMU'NDA
Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşımda Mourinho'nun yarın (Pazar) İstanbul'a geleceği ve saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacağı açıklandı.
Kariyerine Barcelona'da tercümanlık yaparak başlayan Jose Mourinho tarihin en büyük teknik direktörleri arasında gösteriliyor.
Portekizli teknik direktörün kazandığı kupalar ise şöyle:
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23