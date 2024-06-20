Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti

A Milli Futbol Takımımız Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan nefes kesici mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına çıkan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdiği sırada Jose Mourinho ile Acun Ilıcalı arasındaki bir diyaloğu hatırlattı.

MOURINHO HAKLIYMIŞ

Mourinho’nun millilerin ilk maçını Gürcistan ile oynamasının kötü olduğunu söylediğini belirten Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Mourinho önemli bir tecrübe değil mi? Acaba neden? Bugün görüyoruz. Açıkçası bizim notlardan ön gördüğümüz şeyler oldu ama beklediğimden daha iyi bir Gürcistan buldum” dedi.

"KORKUTUYORDU"

Rıdvan Dilmen ayrıca, “en vasat dört takımdan da biri Gürcistan. Mourinho'nun dediği gibi kapalı kutu olması ve bizim hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar korkutuyordu açıkçası" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe’ye gelmesinde büyük rol oynayan ve yeni yönetimde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Acun Ilıcalı EURO 2024 öncesi yaptığı bir açıklamada, "Jose Mourinho ile EURO2024 için konuştuk ve 'Keşke fikstürünüz Gürcistan ile başlamasaydı, son maç olsaydı' dedi çok haklı bir yorum” sözlerini sarf etmişti.