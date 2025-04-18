Mourinho, Ronaldo ile yıllar sonra buluşabilir: Portekiz basını yazdı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı 3 puan geriden takip ederken, sarı lacivertliler şampiyonluk gelmese bile önümüzdeki sezon Teknik Direktör Mourinho ile yola devam etmek istiyor.

Ancak Avrupa basını, Portekizli teknik adam ile özellikle İtalyan kulüplerinin ilgilendiğini yazmıştı. Portekiz basınından gelen son haber ise Mourinho’nun bir hayalini gerçekleştirme olasılığını gözler önüne serdi.

Buna göre, Portekiz Futbol Federasyonu 2026’da oynanacak Dünya Kupası’nda takımın başında Mourinho’yu görmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın da Portekiz’in başına geçmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Öte yandan Mourinho’nun olası bir teklifi kabul etmesi durumunda büyük bir buluşma yeniden gerçekleşebilir. Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir.

Portekiz medyası Jose Mourinho'nun yıldız yönetimi konusunda Martinez'den daha başarılı olduğunu ve göreve geçmesi gerektiğini yazıyor. Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.