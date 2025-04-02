Mourinho savunma planının temeline Osimhen’i koydu

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Mourinho savunma planının temeline Osimhen’i koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun Galatasaray maçı için kurduğu savunma planı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam savunma stratejisinin merkezine ise Osimhen’i koydu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı ağırlayacak Fenerbahçe’de hazırlıklar sona erdi. Teknik Direktör Mourinho’nun önceliğini verdiği detay ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, güçlü bir savunma ile rakibini durdurmayı amaçlıyor.

Mourinho savunma planının temeline ise Osimhen’i koydu. Portekizli teknik adam, Nijeryalı golcüyü durdurarak Galatasaray’ın hücumda etkili olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Teknik ekip yaptığı teknik toplantıda Galatasaray’da hücumun temelinde Osimhen’in olduğunu vurgulayarak Nijeryalı golcünün durdurulmasının maçta kritik etki yaratacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Osimhen, Beşiktaş’a karşı kaybettikleri derbi mücadelesinde etkin bir oyun oynayamamıştı. Osimhen’in etkinliğinin azalması Galatasaray’ın rakip kalede etkili ataklar üretememesine neden olmuştu. Osimhen’in attığı goller Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında önde olmasının temel sebeplerinden biri oldu.

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