Mourinho, Skriniar ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’u konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada sakat oyunculara dikkat çekerek taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Portekizli tek adam, yeni transferler Diego Carlos ve Skriniar’ı bir sonraki turda UEFA listesine ekleyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor.”

SKRİNİAR İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Portekizli teknik adam basın toplantısında bugün flaş bir şekilde duyurulan Skriniar transferi konusunda da açıklamalar yaptı. Morinho, Slovak oyuncu ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."