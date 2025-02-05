Mourinho Skriniar'ı böyle ikna etmiş

Devre arası transfer döneminde defans hattına transfer düşünen Galatasaray'ın gündemine Milan Skriniar gelmişti. Slovak oyuncu bir süre sarı kırmızılı takıma transfer olacağı ve bunun bitme noktasına geldiği söyleniyordu.

Ancak son sözü Fenerbahçe söyledi ve ezeli rakibine transfer çalımı atarak Milan Skriniar'ı renklerine bağladı. Jose Mourinho'nun oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesinde etkili olduğu öğrenildi. Mourinho'nun "Buraya gelirsen 11'deki yerin hazır. Seninle 3 kupa birden kazanacağız." dediği iddia edildi.

YENİ TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ

Çaykur Rizespor maçının ardından Mourinho "Milan, Diego ve Talisca üst seviye oyuncular. 'Olmuş ürün' gibi değerlendirebiliriz. Geldikleri takımda oynamıyorlardı. Bir müddet çalışıp onlara oyunumuzu anlatmamız, form durumlarını yakalamaları lazım. Mimovic daha farklı, daha hazır geldi. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi oynadı. Takımdan ayrılanlar da oldu. Bartuğ, Samet gibi oyuncular ayrıldı. Onların da oynaması gerekiyor, bizim de takım içinde dengeye sahip olmamız gerekiyor. Hem gelenlere hem gidenlere bol şans diliyorum. Onlar her zaman bizden biri olacaklar." demişti.