Tedesco döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için ayrılık iddiaları gündeme geldi.

PSV TALİP OLDU

Soccernews’ten Mounir Boualin’in haberine göre PSV, ara transfer döneminde Joey Veerman’ı satması halinde Szymanski için resmi adım atacak.

Polonyalı futbolcunun, geçmişte Feyenoord formasıyla Eredivisie deneyimi yaşaması, transfer ihtimalini güçlendiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

ALMANYA BASINI: AYRILIK İHTİMALİ VAR

Sky Sport Almanya’dan Florian Plettenberg’in haberine göre, Szymanski’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali mevcut.

Haberde, Fenerbahçe’nin uygun bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği belirtilirken oyuncuya Bundesliga’dan birkaç kulübün de ilgi gösterdiği aktarıldı.

TEDESCO DÖNEMİNDE İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından Szymanski’nin forma süresi belirgin şekilde azaldı.

26 yaşındaki oyuncu, bu dönemde 10 maçta sadece 346 dakika forma giydi. Maç başına ortalama 34,6 dakika sahada kalan Szymanski, ilk 11’deki yerini kaybetti.