Mourinho tek bir hareketiyle ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho tek bir hareketiyle ortalığı karıştırdı

Mourinho'nun son paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.

8-9 Haziran tarihleri arasında seçime gidecek olan Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın takımın başına getireceğini söylediği Jose Mourinho’dan flaş bir hareket geldi.

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Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Jose Mourinho kendisini bekleyen herkesi heyecanlandırdı.

Aldığı ceketi paylaşan deneyimli teknik adam paylaşımın altına "yeni maceralar için yeni eşyalar” notunu düştü.

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Mourinho’nun bu paylaşımı büyük bir heyecan yaratırken Fenerbahçeliler paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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