Mourinho tek bir hareketiyle ortalığı karıştırdı

8-9 Haziran tarihleri arasında seçime gidecek olan Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın takımın başına getireceğini söylediği Jose Mourinho’dan flaş bir hareket geldi.
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Jose Mourinho kendisini bekleyen herkesi heyecanlandırdı.
Aldığı ceketi paylaşan deneyimli teknik adam paylaşımın altına "yeni maceralar için yeni eşyalar” notunu düştü.
Mourinho’nun bu paylaşımı büyük bir heyecan yaratırken Fenerbahçeliler paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
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