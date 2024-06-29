Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar

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Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi.

Jose Mourinho’nun gelişi ile birlikte Topuk Yaylası’nda sezonu açan Fenerbahçe Portekizli teknik adamın yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul ile karşılaşan sarı-lacivertlilerde Mourinho takımını ilk kez sınayacak.

Bu açından önemi bir hayli büyük olan mücadelede Fenerbahçe’nin ilk 11’i şu şekilde:

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.

Saat 10.30’da başlayan karşılaşma Fenerbahçe Youtube hesabı üzerinden ücretli olarak yayınlanacak.

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