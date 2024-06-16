Mourinho ters köşe yaptı

Kaynak: Fotomaç
Mourinho ters köşe yaptı

Kadro planlamasını yapan Mourinho herkesin forvet transferi beklediği yerde stoper istedi.

On binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe’ye 2 yıllık imzayı atan Jose Mourinho 20 Haziran’da Can Bartu Tesisleri’ne gelerek çalışmalarına başlayacak.

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TERS KÖŞE YAPTI

Ancak şimdiden yeni sezon için kadro planlamasını yapan Portekizli teknik direktör ilk hedefini belirledi.

Herkesin golcü transferine odaklandığı sırada Mourinho rotasını stoper hattına çevirdi. deneyimli teknik adam bu doğrultuda Fenerbahçe yönetiminden Manchester United döneminden öğrencisi olan Lindelöf’ün transfer edilmesini istedi.

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8 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

Bu istek üzerine harekete geçen yönetim yıldız futbolcu için 8 milyon euroluk bir teklif götürmeye hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın bu teklife ne diyeceği henüz bilinmezken 29 yaşındaki stoperin gelmeye yakın olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıkan İsveçli oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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