Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçında Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek Play-Off turuna adını yazdırdı.

Maçtan sonra basın toplantısına katılan Jose Mourinho, takımın performansı ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mourinho şunları söyledi:

DURAN DAHA FAZLASINI YAPAMAZDI: Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız.

ERTELEME TALEBİM YOK: Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz son rakiptir ama yapacak bir şey yok.

TAMAMEN TESADÜF: Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam'da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Konferans Ligi finalinde de onları yendim. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm. Scouting anlamında da çok iyiler.

TRANSFERLERİ SAKİN ŞEKİLDE BEKLİYORUM: Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PEKÇOK TAKIMI YENEBİLİRİZ: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız.

BENFİCA MUTLU DEĞİLDİR: Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım. Ben hazırım. Hepimizin hedefi orada olmak, hazırız! Bunun için buradayız bizler! Prestij ve ekonomik anlamını biliyoruz. Oraya gitmek için büyük takımlara karşı oynayacağız. Play-off'ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için, Feyenoord'u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor.

EKSİK VAR AMA SORUN OLMAZ: 1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye sorarsanız, eksik var ama olmazsa da bir sorun olmaz!

TRANSFER SÜRPRİZ OLUR: Tek odağım Göztepe ve sonrasında Benfica maçı. Bence elimizdeki kadro ile oynayacağız bu maçları. Eğer bir şey olursa, benim için sürpriz olur.

TARAFTAR APTAL DEĞİL, GÖRÜYOR: Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlar da aptal değil ve bunu görüyorlar. Sizler elinizden geleni yaptığınızda onlar da karşılığını veriyor."