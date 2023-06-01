Mourinho UEFA finalini kaybetti. İkincilik madalyasını taraftara verdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılar sonucu Sevilla'ya mağlup olan Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikincilik madalyasını tribündeki taraftara verdi.

Mourinho UEFA finalini kaybetti. İkincilik madalyasını taraftara verdi

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Sevilla, Roma'yı devirerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İtalyan ekibinin hocası Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı hareketle gündem oldu.

MADALYASINI TARAFTARA VERDİ
Kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında bir finali kaybeden Jose Mourinho, finali kaybetmelerinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma boyunca agresif tavırlarıyla dikkat çeken hoca, kupa seremonisine katılmadan ikincilik madalyasını aldı. Ancak Mourinho, daha sonra ikincilik madalyasını tribündeki minik bir taraftara verdi. İkinciliği başarı olmak görülmeyen Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

"MAÇI KAYBET AMA ONURUNU ASLA"
Karşılamanın ardından mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Fiziksel ve zihinsel yorgunluktan artık öldük. Maçla ilgili çok bölümde haksız bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Her zaman söylerim, futbol maçlarını kaybedebilirsin ama onurunu asla! Bu kez kaybettim ama çocuklar her şeyini verdi." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, daha önce 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve 1 Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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