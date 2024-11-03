Mourinho VAR hakemine ateş püskürdü : Atilla Karaoğlan’ı istemiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı. Portekizli teknik adam iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi. Mourinho, Atilla Karaoğlan’ı Fenerbahçe maçlarında istemediklerini söyledi.

Mourinho, iyi bir takıma ve sisteme karşı oynadıklarının altını çizerek “Rakiplerimize ve sisteme karşı oynadık” dedi.

Mourinho’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Maçın adamı Atilla Karaoğlan. Görünmez bir adamken maçın adamına dönüştü. FB taraftarları adına konuşuyorum; onu bir daha ne sahada ne de VAR’da istiyoruz, burnuma kötü kokular geliyor. Biz sisteme karşı oynuyoruz ve en zoru da bu."

“HİKAYENİN TAMAMI ANLATILSAYDI GELMEZDİM”

"Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylenmişti ama daha da kötüymüş. Evet zor rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme ve VAR'a karşı da oynuyoruz. Bizler pes etmeyeceğiz. Hikayenin sadece yarısı anlatılmış, tamamı anlatılsaydı gelmezdim."