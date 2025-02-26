Mourinho ve Okan Buruk’u bekleyen cezalar ortaya çıktı: TFF’nin talimatları ne diyor?

Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Süper Lig'de haftanın sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho farklı sebeplerden PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaret nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği ifade edildi.

Okan Buruk'un sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde, "Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar ceza verilir." ifadeleri yer alıyor.

İŞTE MOURİNHO’YU BEKLEYEN CEZA

Jose Mourinho'nun sevk edildiği 36. maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvikeden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerdebulunan; görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyalmedya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesinegiriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir."

Mourinho'nun PFDK'ya sevk edildiği 41. maddede ise şu ifadeler bulunuyor:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğerilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilikhaklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bueylemleri gerçekleştiren; Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halindeise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün 12 arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir."