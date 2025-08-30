Mourinho ve Solskjaer'in gidişi için helva dağıttılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mourinho ve Solskjaer'in gidişi için helva dağıttılar

BURSA’nın İznik ilçesinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa'da yaşadığı yenilgilerin ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla, taraftarlar helva kavurup dağıttı. Helva kazanının koyulduğu tezgaha ise ‘Mourinho’dan kurtulmanın şerefine’ ve ‘Solskiaer’den kurtulmanın şerefine’ yazılı karton asıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise Benfica’ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun görevine son verildi.

İznik’te her iki takımın taraftarları birlikte helva kavurdu. Hazırlanan helva, sokak üzerine koyulan tezgahtaki kazandan vatandaşlara dağıtılırken, tezgah önüne asılan kartona, ‘Mourinho’dan kurtulmanın şerefine’ ve ‘Solskjaer’den kurtulmanın şerefine’ yazıldı.

889522.jpg

