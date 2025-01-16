Mourinho ve Türk futbolu: Vezir eder derken rezil ediyor…

Tarihler 2 Haziran 2004 tarihini gösterirken Türk futbolu için tarihi bir imza töreni gerçekleşti. Dünya futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho artık Fenerbahçe’nin hocasıydı.

Böyle bir figürün topraklarımızda olması Türkiye adına çok büyük bir reklam ve Türk futbolunun yurtdışına tanıtımı için bulunmaz bir fırsat olacaktı. Herkesin dilinde Mourinho vardı ve Galatasaray’ın 24. Şampiyonluğunu nerdeyse gölgede bırakmıştı.

Ancak sezonun başlaması ve takımların karşılıklı atışmasıyla hayaller suya düştü. Türk futbolunu yurtdışına taktim edecek nam-ı diğer Special One Türk futbolunu yerin dibine soktu.

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe atışırken sarı lacivertlilerin en büyük neferi tabii ki Jose Mourinho oldu. Başkan Ali Koç vitrine Mourinho’yu koyarken TV yıldızı Acun Ilıcalı ise Portekizli teknik adama mikrofonlarda destek veriyordu. Hakemler, VAR kararları, verilen verilmeyen penaltılar, kırmızı, sarı kartlar derken Jose Mourinho her basın toplantısında Türk futbolunu acımasızca eleştirdi. Pek çok insan sahada kalması gereken Mourinho’nun saha dışına çok çıktığından şıkayetçi oldu. Galatasaray çok konuşan Mourinho’yu sürekli ağlamakla suçlayıp onu “Crying One” ilan etti.

Türk futbolunun reklamın yapacak bizi dünya futboluna iyi şekilde tanıtacak Special One futbolumuzu yerden yere vurdu. İşte Türkiye Süper Ligini sürekli kötüleyen Mourinho’dan inciler:

“BU LİGİ KİM İZLEMEK İSTER!”

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2 yendiği maçın ardından Süper Lig için "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi yayınlanıyor. Bu ligi kim izler" ifadelerini kullanmış ve eklemişti “VAR hakemleri, saha hakemleri gerçekten harika.” deme imkanım olsaydı çok mutlu olurdum. Eğer her şey hakkında iyi konuşuyor olabilseydim çok mutlu olurdum ama tecrübem bana şunu söylüyor. Türkiye liginde değişmesi gereken şeyler var. " diyerek Türkiye Ligi’ne sert bir eleştiride bulundu.

Special One’a suyun karşı tarafı olan Okan Buruk Galatasaray – Tottenham maçı sonrasında cevap vermiş "Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Bugün Türk futbolu için oynadık, Türk futbolunu temsil ettik. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz gerek. Türkiye Ligi'ndeki yarışımız da devam edecek. Onun dışındaki suçlamalar emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Türk futbolu kazanacak. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemeyiz ama bu tür maçları kazanarak futbolumuza değer katıyoruz." demişti

Bir tepkide Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’dan Mourinho’ya gelmiş Uruguaylı eldiven “Buraya 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor ve istemiyorsa aslında gidebilir. Kimse bir şey demiyor ama. Bence artık birileri de ona bir şeyler diyebilir. Türk futbolu ileri götürenlere biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor." İfadelerini kullanmıştı.

MOURINHO SOKAK AĞZI İLE KONUŞUYOR

Son olarak oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı maçın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Tabii ki bizler futbolu onlar kadar bilmiyoruz. Tüm spor kamyonunun birleştiği bir konu var ki Konyaspor'un hakkının gasp edildiği. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı her türlü sahiplenmeyi yapacağım." diyerek Portekizli hocayı eleştirmişti.

Mourinho’un Ömer Korkmaz'a yanıtı gecikmemiş "Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor"demişti.

Konyaspor maçının ardından basın toplantısını bekleyen Mourinho’nun bacaklarını açarak oturması pek çok kişinin tepkisine neden olmuştu.

Special One bu topraklara gelmiş olan en büyük isimlerden biri olabilir ancak şu an Türk insanına ya da Türk futboluna uyum sağladığını pek söyleyemeyiz. Güzel Türkçemizde yer alan “Rezil de eder vezir de” sözü Mourinho için düşünülebilir. Jose Türk futbolunu vezir etmesi beklenirken rezil etmekle meşgul.