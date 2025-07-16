Mourinho yalanlamıştı! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu

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Mourinho yalanlamıştı! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yeni forveti Jhon Duran, takımın Portekiz kampına katıldı.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki forveti Jhon Duran, sarı lacivertlilerin Portekiz kampına katıldı.

MOURİNHO YALANLAMIŞTI

İspanyol Marca gazetesi Portekiz kampına katılmayan Jhon Duran ile ilgili Mourinho'nun “Bu bir saygısızlık. Burada net kurallar var ve bu kurallara uymayanlar sonuçlarına katlanır. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağım” dediğini iddia etmişti.

Jose Mourinho ise İspanyol basınının iddiasını yalanlayarak röportaj vermediğini söylemişti.

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