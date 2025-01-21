Mourinho yıldız oyuncuyu kulübeye çekecek. Son kararını verdi

Son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin kadrosunda değişiklik bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho, kritik maçta 4-2-3-1 dizilişine dönmeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın tek forvet olarak ilk 11’de En Nesyri’ye şans vereceği öğrenildi.

Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın listeye dahil edilmediği, Mert Müldür'ün ise cezalı olduğu için oynayamayacağı maçta Mourinho, Amrabat'ı yeniden ilk 11'e dahil edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçta 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerin rakibi Lyon ise 13 puan ile 4. sırada yer alıyor.