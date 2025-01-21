Mourinho yıldız oyuncuyu kulübeye çekecek. Son kararını verdi

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Mourinho yıldız oyuncuyu kulübeye çekecek. Son kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 7. mücadelede sahasında Lyon’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler Perşembe günü oynanacak maçı kazanarak üst tura çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin kadrosunda değişiklik bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho, kritik maçta 4-2-3-1 dizilişine dönmeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın tek forvet olarak ilk 11’de En Nesyri’ye şans vereceği öğrenildi.

Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın listeye dahil edilmediği, Mert Müldür'ün ise cezalı olduğu için oynayamayacağı maçta Mourinho, Amrabat'ı yeniden ilk 11'e dahil edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçta 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerin rakibi Lyon ise 13 puan ile 4. sırada yer alıyor.

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