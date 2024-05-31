Mourinho yola çıktı

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Mourinho yola çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı. Ünlü teknik adam, hazırlıklarına başladığını gösteren bir valiz fotoğrafıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe, dünya çapında tanınan Jose Mourinho'yu takımın başına getirme kararı aldı.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, Portekizli hocayla yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

2+1 Yıllık Sözleşme!

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere bir sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Mario Branco'nun bu anlaşmada kilit bir rol oynadığı belirtildi.

Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya seyahat edeceği ve orada Fenerbahçe yetkilileriyle bir araya geleceği öngörülüyor.

Valizler Hazır!

Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya üzerinden valizlerini hazırladığı bir fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

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