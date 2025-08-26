Mourinho yönetimi hedef aldı: Ali Koç'u kızdıracak sözler!

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho yönetimi hedef aldı: Ali Koç'u kızdıracak sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Benfica maçı öncesi kulüp yönetimini transfer çalışmalarında yeteri kadar çaba sarf etmemelerinden dolayı eleştirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda yarın Benfica ile oynayacağı rövanş maçı öncesi milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi bir kez daha gündeme geldi.

Kritik maç öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Sport TV'ye konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kulüp yönetimini eleştirdi.

"Kerem Aktürkoğlu transferini düşünmüyorum." diyen Mourinho, "Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için gerçekten hayati bir şey olsaydı, Feyenoord maçıyla Benfica maçı arasındaki bu sürede bir şeyler yapılmış olurdu. Aynı oyuncularla oynuyoruz... Bu iki Benfica maçında bize daha fazla seçenek kazandırmak adına ekstra bir çaba gösterildiğini düşünmüyorum. Bu iş bittikten sonra ister Avrupa Ligi ister Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA listesi için hâlâ zaman olacak. O süre içinde bir şey olur mu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

