Mourinho yönetimi vazgeçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho yönetimi vazgeçirdi

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Jose Mourinho'nun verdiği rapor sonrası transferi ocak ayına bıraktı.

Yaz transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala bir stoper transferi için arayışını sürdüren Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Beklentileri karşılayan bir stoper bulmakta güçlük çeken Fenerbahçe Mourinho'nun sözleri sonrası transferden vazgeçti.

Yönetim ile bir görüşme yapan teknik direktör Jose Mourinho stoper transferine gerek olmadığını aktardı.

"Elimizdeki kadro ile hedefimize yürürüz" diyen Portekizli teknik adam stoper transferinin Ocak ayına bırakılmasını istedi.

Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısını Becao, Djiku, Çağlar, Samet Akaydın rotasyonu ile geçirecek.

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