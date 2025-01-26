Mourinho çok eğlendi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takım, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın 9 dakikada attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti.

"ÇOK EĞLENDİM!"

Maçı cezası nedeniyle tribünden izleyen Jose Mourinho ise maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho "Doğum günü mesajları için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim." diyerek esprili bir dille doğum günü mesajı yayınladı. Portekizli teknik adam özellikle Göztepe'nin 2.golünden sonra sıkıntılı anlar yaşadı.