Mourinho'dan Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu eleştirisi!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'dan sarı lacivertli taraftarları kızdıracak bir hamle geldi.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi nedeniyle görevinden olan Mourinho şimdi Portekiz ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor.

"GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN OLACAĞIMI SÖYLEDİM"

Sözleşme görüşmeleri için Benfica tesislerine giden tecrübeli teknik adam konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Benfica'yı çalıştırma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığımda hiç düşünmeden evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." diye konuştu.

"AYRILDIĞIMDAN BERİ SAYISIZ KEZ KONUŞTU"

Ali Koç'un kendisinin Benfica'nın yeni teknik direktörü olma ihtimaliyle ilgili yaptığ 'Hayatın tuhaf bir tesadüfü' yorumu üzerine konuşan Mourinho, "Kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapattım, provokasyonlara cevap vermedim, bahaneler de üretmedim. Onun benden farklı bir davranış biçimi var. Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen oyuncunun neden biz elendikten sonra alındığını açıklamadı." dedi.

BENFICA MOURİNHO İLE GÖRÜŞÜYOR

Benfica Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtiği Karabağ maçını evinde 3-2 kaybetmesinin ardından Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı.

Portekiz devi, Bruno Lage'ın yerine teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşüyor.