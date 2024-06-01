Mourinho'dan Ali Koç'a ters köşe

Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın 3 puan arkasında 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Acun Ilıcalı ile birlikte Londra’ya giden Ali Koç Jose Mourinho ile görüştü.

Yapılan görüşmeler neticesinde Fenerbahçe’den KAP’a açıklama gelmesi ile anlaşma tamam denirken Jose Mourinho’dan ilginç bir açıklama geldi.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Gelen Fenerbahçe sorusu üzerine konuşan Portekizli teknik direktör henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Mourinho açıklamasında, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz size kesin olarak teyit edemem ama gitmek istiyorum" dedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM ZOR

Şampiyonlar Ligi’ne gitmelerinin zor olduğunu ifade eden Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini sarf etti.