Mourinho’dan Anderlecht maçı öncesi sürpriz karar

UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacviertilere dünkü antrenmanda iyi haber geldi. Bir süredir sakat olan oyunculardan Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun kritik maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Portekizli teknik adamın sürpriz bir karar aldığı öğrenildi. Buna göre, play off mücadelesinde ilk 11’de En Nesyri’nin olması beklenirken bu maçta Dzeko’nun 11 yer alacağı öğrenildi. Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan 39 yaşındaki oyuncunun kulübeye çekilmesi yerine ilk 11’e konması sürpriz olarak karşılandı.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 39 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 18 gol atarken 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına bugünkü antrenmanla son vererek maç saatini bekleyecek. Kritik maç yarın saat 20.45’te başlayacak.