Mourinho’dan Baza’ya özel önlem. Görevi kime vereceğini belirledi

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Mourinho’dan Baza’ya özel önlem. Görevi kime vereceğini belirledi

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Mourinho, bordo mavililerin en büyük kozu olarak gördüğü Simon Banza’ya özel önlem almayı planlıyor. Portekizli teknik adam görevi kime vereceğini belirledi.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bugün yapacağı son antrenman sonrasında Trabzon’a hareket edecek. Teknik Direktör Jose Morinho, bordo mavililerin en önemli silahları arasında görüdüğü Simon Banza’ya özel önlem almayı planlıyor.

Trabzonspor’un ligde attığı 9 golün 4’ünde imzası olan Banza’nın son derece hareketli ve savunmanın arkasına sarkan bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Mourinho, önlem için Djiku’ya görev verecek. Portekizli teknik adamın Djiku’dan sürekli Banza’ya baskı yaparak yüzünü kaleye dönemsini engellemesini istedi. Portekizli teknik adamın, Djiku’nun agresif oyun tarzı ile Banza’yı durdurmak istediği belirtiliyor.

Öte yandan Morinho, Trabzonspor maçında En Nesyri’ye çok güveniyor. Golcü oyuncunun dribling özelliğinden yararlanmak isteyen Portekizli teknik adam, oyuncusunu ilk 11’de kullanmak istiyor.

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