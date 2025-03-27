Mourinho’dan Cenk Tosun kararı: Japonya’ya transferi son anda iptal olmuştu

Fenerbahçe’ye sezon başında gelen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, Japonya ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı. Ancak tecrübeli oyuncunun transferi son anda iptal oldu.

Teknik Direktör Mourinho’nun forvet hattındaki sakatlıklar nedeniyle Cenk’in takımda kalmasını istediği ve golcü oyuncunun bu isteği geri çevirmeyerek Japonya’ya gitmekten son anda vazgeçtiği öğrenildi.

Japonya’ya gitmekten son anda vazgeçen Cenk Tosun ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Mourinho’nun tecrübeli oyuncuyu Süper Lig’de oynayacakları Bodrum FK maçında ilk 11’de şans verebileceği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun elinin ve burnunun kırık olması, Yousef En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'nda bugün dönecek olması nedeniyle Mourinho'nun Cenk Tosun'a Bodrum maçında forma verme ihtimali güçlendi.

Bu sezon 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun 2 gol atarken, 1 asist yaptı.