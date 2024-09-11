Mourinho’dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması: Hakemler farklı bakıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho HT Spor’a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen ile ilgili konuşan Portekizli teknik adam, Nijeryalı oyuncunun kendisini yere çok attığını belirterek, “Kendisine bunu söyledim. Roma-Napoli maçında onunla konuştum. 'En iyi iki Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Böyle davranamazsın.' Onunla problemim buydu, sonra 10 dakika sonra unuttuk” ifadelerini kullandı.

Takımının ilk kez tam kadro çalışacağını vurgulayan Mourinho, “Oyuncuların gösterdiği gelişim oldukça iyi. 4 maçta 12 puan mükemmel olurdu. Ama gerçekliği kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız zorluk, tur atlayan takım biz olmalıydık. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

En-Nesyri’ye övgüler yağdıran Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'nin sahada hep üst düzey bir forveti olacak. Cenk Tosun bizim için harika bir seçenekti. Ligi de iyi tanıyor. Dzeko'ya bir yedek almak istemedik, En-Nesyri fantastik bir oyuncu. Türkçe'yi bilmediğim için sosyal medyada yazılanları anlamıyorum ama insanlar Dzeko'yu ve En-Nesyri konusunda kimi oynatacağımı sürekli söylüyordur. Türkçe bilmiyor olmamın artısı da bu” dedi.

Mourinho, yeni transfer Kostic’in ihtiyaç duyulan her bölgede oynayacağını vurgulayarak, kalede bile forma giyebileceğini söyledi.

"GALATASARAY'A FARKLI BAKILIYOR!"

Portekizli teknik adamdan Galatasaray ve hakemlerle ilgili çok çarpıcı sözler geldi. Galatasaray’a farklı bakıldığını belirten Mourinho, “ Benim doğama aykırı bir şey. 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da Ancelotti de aynıdır. Birkaç haftalık genç bir hoca için de şartlar aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor” dedi. Mourinho, “Ligin yurt dışında güvenilir olması için bu işlerin bitmesi gerekiyor” dedi.

Çaykur Rizespor’a karşı 5-0 kazandıkları maçta hakemin performansına tepki gösteren Mourinho, aynı hakemin Galatasaray maçındaki performansının çok farklı olduğunu vurguladı. Mourinho, “O hakemi Galatasaray'ın ilk maçında da gördüm, siyah ve beyaz kadar farklıydı. Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye ve lig için de çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN KENDİNİ YERE ÇOK ATIYOR”

Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen ile ilgili konuşan Mourinho, Nijeryalı golcünün kendisini yere çok attığını söyledi. Portekizli teknik adam golcü oyuncu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen harika bir oyuncu. 70-75 milyon euro kulüp olsam alırdım, Harika bir oyuncu. Farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların önemi yok. Galatasaray harika oyuncu aldı. Benim Osimhen ile bir problemim yok. Hatta çok iyi bir ilişkimiz var. Sadece kendini yere çok atıyor. Kendisine bunu söyledim. Roma-Napoli maçında onunla konuştum. 'En iyi iki Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Böyle davranamazsın.' Onunla problemim buydu, sonra 10 dakika sonra unuttuk."