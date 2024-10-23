Mourinho’dan çok konuşulacak gönderme: Tavsiyenizi dinlersem yarın kovulmuş olurum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, kendisini eleştiren yorumculara gönderme yaptı. Mourinho, “Sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın kovulmuş olurum” ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Yarınki maçın kolay olacağını düşünüyorlarsa yanlış bir yaklaşım olur. Hafta sonundaki maçı düşünüp rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum.

Kulüpten (Manchester United) ayrıldığım ilk andan itibaren onlar için en iyi dileklerimi diledim. Şu anda harika değillerse de bu durum beni mutlu etmiyor. Ancak bunu düşünmek için bir dakikam yok. Hocalarına olan inançlarını sürdürüyorlar ve devam edebiliyorlar. Hocalarının, takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Benim orada olduğum dönemle bugün arasındaki fark bu. Avrupa Ligi'ni kazanmıştık ve ligi ikinci sırada bitirmiştik. Manchester City'nin durumundan dolayı hala kazanabilirdik puan cezası alırlarsa. O zaman da bana bonus ve madalya vermeleri gerekirdi."

“SİZİN TAVSİYELERİNİZİ ALIRSAM YARIN KOVULURUM”

"Avrupa'da kazanamadılar ama kaybetmediler. Avrupa'daki yeni formatta herkes neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı oynamak kolay değil. Old Trafford'da Twente'yle oynadıkları maçı kazanmalarını herkes bekliyor ancak kolay olmuyor. Yüksek bir potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. Hangi takım bu turnuva için favori derseniz Manchester United ve Tottenham derim. Yarın en güçlü iki adaydan biriyle oynayacağız.



Sol bek için belki televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Jayden kadroda yok. O uzmanların her şeye bir çözümü var. Sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın kovulmuş olurum. Belki Szymanski dersiniz. Kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Uzman tavsiyesi belki böyle olur. Sonrasında bakarız onun olduğu tarafta Rashford mı yoksa Garnacho mu oynayacak."

ALEX FERGUSON’A ÖVGÜ



"Alex Ferguson'la harika bir ilişkim var. Belgeselim yayınlandığında ona olan sevgimi ve saygımı göreceksiniz. Elçilik rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgisine sahip. İhtiyacı olmadığı birkaç poundu kazanmasından bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum.

Ben onlara karşı mücadele ettiğim zaman her zaman büyük takımlarla rakip oldum Porto'yla Avrupa şampiyonu olmuştum. Chelsea ve Real Madrid gerçekten çok büyük takımlar. İki takımı kıyaslarsak, arada büyük bir boşluk ve fark var ve bunu kapatmak için çalışacağız."