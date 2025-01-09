Mourinho’dan çok konuşulacak paylaşım. Sosyal medyada olay oldu

Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçı sonrası Fenerbahçe’den hakem açıklaması geldi.
Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada , "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe’nin açıklaması gündemdeki yerini korurken Teknik Direktör Mourinho’dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Portekizli teknik adam, Başakşehir’in oyuncusu Crespo’nun Galatasaray ceza sahasında Abdülkerim ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonu paylaştı.
Mourinho, paylaşımında "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.