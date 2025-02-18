Mourinho’dan derbi öncesi flaş karar: Yıldız oyuncu sahada olacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürmek için Galatasaray’ı deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler kritik derbi öncesinde ise deplasmanda Anderlecht’e karşı rövanş maçına çıkacak.

Teknik direktör Mourinho dev derbi öncesi yıldız oyuncusu ile ilgili flaş karar verdi. Sarı lacivertlilerin orta sahadaki kritik isimlerinden Fred Kasımpaşa maçında sahadan ayrılırken sekmesi dikkat çekti. Teknik Direktör Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun bir sakatlığının olmadığını söylemişti.

Deneyimli teknik adamım Brezilyalı orta saha oyuncusunu Anderlecht maçında dinlendirmek için sahaya sürmeyeceği öğrenildi. Fred’in Galatasaray derbisinde sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mourinho’nun Anderlecht maçında başka hangi oyuncuları dinlendireceği şimdilik belirsizliğini koruyor.