Mourinho’dan derbi öncesi flaş karar: Yıldızları kulübeye çekecek

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Mourinho’dan derbi öncesi flaş karar: Yıldızları kulübeye çekecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray derbisi öncesi flaş bir karar aldı. Portekizli teknik adam yıldız oyuncuları kulübeye çekecek.

Fenerbahçe, kritik Galatasaray derbisi öncesinde UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı 3-0 kazandığı rakibine karşın ciddi bir skor avantajı ile sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Mourinho’nun derbi öncesi flaş bir karar aldığı öğrenildi. Buna göre Portekizli teknik adam dev maç öncesi yıldız oyuncularını kulübeye çekecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, deneyimli teknik adam az süre alan isimlere forma şansı verecek.

Sarı-lacivertlilerde Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri ve Kostic gibi isimlerin Anderlecht maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bu isimlerin yerine ise Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun şans bulacak. Djiku, Çağlar, Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise Anderlecht maçında sahada olmayacak.

Livakovic'in de Belçika ekibi ile oynanacak maça yetişmeyeceği belirtildi. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Hırvat eldiven derbide kulübede oturacak. Sarı-lacivertlilerde derbide de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.

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