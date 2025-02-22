Mourinho’dan derbi öncesi paylaştı: Çözüm bulmak zorundayız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı laciverliler, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünkü antrenmanı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapamadı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını Ülker Stadı'nda sürdürüyor.
Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho resmi hesabından paylaşımda bulundu.
Portekizli teknik adam; "Antrenman alanı kayak için mükemmel olduğunda, antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.