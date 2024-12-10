Mourinho’dan derbi sonrası flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho’dan derbi sonrası flaş karar

UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Athletic Bilbao’yu ağırlayacak Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Zorlu maç öncesi Teknik Direktör Mourinho’dan flaş kararlar çıktı.

Beşiktaş’a derbide mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Üst tura yükselmek için kritik önemdeki maç öncesi Teknik Direktör Mourinho flaş bir karar aldı. Portekizli teknik adam İspanyol temsilcisine karşı rotasyona gidecek.

Sarı kart cezalısı olan Fred ile UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın ve Kostic, zorlu maçta forma giyemeyecek. 3 oyuncunun yerine ise Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Szymanski'nin ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Portekizli teknik adam savunmada Samet Akaydın’ı yedek kulübesine çekerek yerine Çağlar ya da Becao’ya şans vermeyi planlıyor. Öte yandan zorlu maçta forvette Dzeko yerine En Nesyri’nin forma giymesi bekleniyor.

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