Mourinho’dan dev maç öncesi ‘karpuz’ benzetmesi

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Mourinho’dan dev maç öncesi ‘karpuz’ benzetmesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi açıklama geldi. Portekizli teknik adamdan ilginç ‘karpuz’ benzetmesi geldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık." sözlerini sarfetti.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasının devamında; "Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Lig tablosunda istedikleri yerden uzaktalar. Kazanmak isteyeceklerdir ama buradaki asıl konu nasıl kazanmak isteyecekler. Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz." dedi.

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