Mourinho’dan dev maç öncesi ‘karpuz’ benzetmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık." sözlerini sarfetti.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasının devamında; "Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Lig tablosunda istedikleri yerden uzaktalar. Kazanmak isteyeceklerdir ama buradaki asıl konu nasıl kazanmak isteyecekler. Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz." dedi.