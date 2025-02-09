Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı. Penaltıya gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı. Penaltıya gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’ın Adana Demirspor maçında kazandığı penaltıya tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında evi RAMS Park’ta Adana Demirspor’u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, mücadelede 1-0 öndeyken dakikalar 32’yi gösterdiğinde Adana Demir sahadan çekildi. Mücadele bu nedenle yarıda kaldı.

Maçta, Mertens’in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını göstermiş, 12’nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, takımını öne geçirmişti.

MOURİNHO'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Adana cephesi bu pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, hakeme tepki gösterirken bir tepki de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan geldi.

Mourinho, Alanyaspor’u 2-0 yendikleri maç sonunda resmi Instagram hesabından yaptığı 3 fotoğraflı paylaşıma, Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyonun videosunu ekleyerek, duruma tepkisini dile getirdi.

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