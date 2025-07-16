Mourinho'dan Duran'a sert çıkış! 'Bu bir saygısızlık'

Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katılmayan yeni transfer Jhon Duran'ın yokluğu, Jose Mourinho’nun sabrını taşırdı.

MOURINHO TEPKİ GÖSTERDİ: "SONUÇLARINA KATLANIR"

Portekizli teknik direktör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son derece net ifadeler kullanarak, “Bu bir saygısızlık. Burada net kurallar var ve bu kurallara uymayanlar sonuçlarına katlanır. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağım.” dedi.

ASTON VILLA VE AL NASSR'DA DA BENZER SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Duran’ın kariyerinde buna benzer sorunların örnekleri mevcut. Kolombiyalı forvet, Aston Villa ve Al Nassr dönemlerinde de zaman zaman teknik heyetle sorunlar yaşamıştı.

DURAN İLE PORTEKİZ'DE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Jhon Duran'ın birkaç gün içinde Portekiz kampına katılması ve Jose Mourinho ile özel görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.