Mourinho'dan Fenerbahçe iddialarına cevap! Perde arkasında yaşananları anlattı

Fenerbahçe’nin başında Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya elendikten sonra yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Portekiz ekibinin başına geçtikten sonra yaşanan kulis iddialarına açıklık getirdi.

A BOLA’ya konuşan tecrübeli teknik adam, Benfica’ya geliş sürecinde çok konuşulan “erken temas” iddialarını kesin bir dille reddetti.

“FENERBAHÇE’DEYKEN SIFIR TEMAS”

Mourinho, Benfica ile ilk görüşmelerin Bruno Lage’nin ayrılığından sonra gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer bana inanmak istiyorsanız ne mutlu, istemiyorsanız yapacak bir şeyim yok. Doğruyu söylüyorum. Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Ne başkanla, ne yöneticilerle, ne de bir aracıyla... Kimseyle! O dönemde Fenerbahçe’de kontratım vardı ve sonuna kadar devam etmeyi istiyordum.”

“SEÇENEK OLARAK MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNÜYORDUM”

Kendi kafamda, kulüp düzeyinde Portekiz’e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Daha çok milli takımı düşünüyordum. Belki Roberto Martínez Dünya Kupası’nı kazanır ve ayrılır, ben de o koltuğa geçebilirim diye hayal ediyordum. Mario Branco'nun gelişi ve kurmaya çalıştıkları bu bağa gelince, sadece futbol sayesinde tanıdığım biriyle yakın arkadaş olmak zor. Bir yılda aramızda önemli bir şey kurduysak, bunun sebebi karşı tarafta ciddi bir insan, ciddi bir profesyonel olmasıydı. Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe ile oynama şansı %25 olan bir profesyonelle temasımız sona erdi. Fenerbahçe-Feyenoord, Benfica-Nice elemelerinde hiç görüşmedik. Benfica ile temasın sıfırdı."

RUI COSTA İLE NE ZAMAN GÖRÜŞTÜ?

Benfica Karabağ’a yenildiğinde eşimle Barcelona’daydım. Ertesi gün beni arayan kişi genel direktör değil, başkandı. Rui Costa bana, ‘Míster, Benfica’yı çalıştırmanı isterim, konuşabilir miyiz?’ dedi. Ben de aynı gün Portekiz’e geleceğimi söyledim ve böylece süreç başladı. Eğer bana inanmak istiyorsanız teşekkür ederim, ama eğer hayali hikayelere inanmak istiyorsanız yapacak bir şeyim yok”