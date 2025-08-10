Mourinho'dan Feyenoord'a gözdağı: 'Telafisi yok'

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Feyenoord'a Hollanda'da 2-1 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında salı günü Kadıköy'de tur arayacak.

"İlk maçta yaptığımız hataları tekrar edemeyiz" diyen teknik direktör Jose Mourinho, rakibine gözdağı verdi. Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi:

"Zira bu maçın telafisi yok. Olmamız gereken yer, olmak istediğimiz yer Şampiyonlar Ligi. Bunun için savaşmak, elimizden geleniz fazlasını yapmak zorundayız. Evimizde, taraftarımızın gücü ve desteğiyle bu sınavı geçeceğiz. Tura inanıyorum."

İlk maçta Amvrabat'ın 86'da attığı golle skoru 1-1'e getiren Fenerbahçe, uzatma dakiaklarında yediği golle avantajı koruyamamıştı.

Fenerbahçe Kadıköy'de 2 farklı galibiyet alması ya da 1 farklı galibiyetle uzatmalarda kazanması durumunda play off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Benfica, ilk maçta Nice'i 1-0 yenmişti.