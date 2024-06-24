Mourinho'dan flaş açıklama. Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe, yeni sezon için Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa girdi.

Sarı lacivertli kafilenin yolculuğu sırasında teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Jose Mourinho, yaptığı paylaşımda "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli hocanın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı ve binlerce beğeni aldı.

Sarı lacivertli kulüp de Topuk Yaylası kampıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Takımımız, 2 saat 15 dakika süren kara yolculuğunun ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimize ulaştı.



24-29 Haziran tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Futbol Takımımız, sezonun ilk antrenmanını da akşam saat 17.30’da gerçekleştirecek.



Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır. Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır.

Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek."



