Mourinho'dan flaş açıklama. Sosyal medya yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan flaş açıklama. Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girerken, teknik direktör Jose Mourinho da açıklama yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon için Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa girdi.

Sarı lacivertli kafilenin yolculuğu sırasında teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Jose Mourinho, yaptığı paylaşımda "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli hocanın paylaşımı sosyal medyada olay yarattı ve binlerce beğeni aldı.

Sarı lacivertli kulüp de Topuk Yaylası kampıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Takımımız, 2 saat 15 dakika süren kara yolculuğunun ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimize ulaştı.

24-29 Haziran tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Futbol Takımımız, sezonun ilk antrenmanını da akşam saat 17.30’da gerçekleştirecek.

Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır. Bu tarihler dışında tesisimize giriş ve misafir kabulü olmayacaktır.

Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek."

whatsapp-image-2024-06-24-at-14-14-05.jpeg


İlgili Haberler
A Milli Takım'da Portekiz maçı sonrası kaleci değişikliği. Kadrodan çıkarıldı
Son Haberler
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti Gündem
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak Ekonomi
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı Magazin
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında Gündem
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında
Adıyaman’da orman yangını Yaşam
Adıyaman’da orman yangını
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti Dünya
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti Gündem
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti