Mourinho’dan flaş Cenk tosun kararı! Japonya’ya transferi bekleniyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho’dan flaş Cenk tosun kararı! Japonya’ya transferi bekleniyordu

Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi gündemdeydi. Ancak Teknik Direktör Mourinho’nun aldığı flaş kararla işler değişti.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japon Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı.

Milli futbolcu takımdan ayrılacak diye Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almamıştı.

Takımda sakatlıkların artması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi.

Cenk Tosun sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Haberler
Beylikdüzü Belediyesi Başkanı yerine seçilen isim belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi Başkanı yerine seçilen isim belli oldu
Fidan-Rubio görüşmesi sonrası kritik mesajlar! ABD, Türkiye'den destek istedi
Fidan-Rubio görüşmesi sonrası kritik mesajlar! ABD, Türkiye'den destek istedi
Trabzon'da korkutan anlar: Muhtar silahlı saldırıya uğradı
Trabzon'da korkutan anlar: Muhtar silahlı saldırıya uğradı
Akademisyenlere ve öğrencilere şafak baskını. Çok sayıda gözaltı var
Akademisyenlere ve öğrencilere şafak baskını. Çok sayıda gözaltı var
Havadaki görünmez düşman! Maske neden şart?
Havadaki görünmez düşman! Maske neden şart?