Mourinho’dan flaş Cenk tosun kararı! Japonya’ya transferi bekleniyordu

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japon Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı.
Milli futbolcu takımdan ayrılacak diye Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almamıştı.
Takımda sakatlıkların artması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi.
Cenk Tosun sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.