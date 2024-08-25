Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadele için ilk 11'ini açıklayan Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sözlerine haytını kaybeden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'a başsağlığı dileyerek başlayan Mourinpo, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam." ifadesini kullandı.

Sahaya süreceği ilk 11 ile ilgili de konuşan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte kimi oynatacağını da açıkladı. Mourinho, "Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." yorumunu yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Rizespor ile ilgili de şunları söyledi: "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız."