Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brighton'a imza atması an meselesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi sonrası planlarını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadele için ilk 11'ini açıklayan Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sözlerine haytını kaybeden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'a başsağlığı dileyerek başlayan Mourinpo, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam." ifadesini kullandı.

Sahaya süreceği ilk 11 ile ilgili de konuşan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bekte kimi oynatacağını da açıkladı. Mourinho, "Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." yorumunu yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Rizespor ile ilgili de şunları söyledi: "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız."

İlgili Haberler
Adana Demirspor'u Kasımpaşa karşısında kurtaran ismi açıkladı
Adana Demirspor Paşa'dan 1 puanı son anda aldı
Kasımpaşa Adana Demirspor: 2-
Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi Dünya
Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi
Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç depremi Spor
Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç depremi
Trabzonspor'dan Avrupa startı Spor
Trabzonspor'dan Avrupa startı
AKP’li başkan yardımcısı yorgun merminin kurbanı oldu Gündem
AKP’li başkan yardımcısı yorgun merminin kurbanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefeti hedef aldı Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefeti hedef aldı
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı
‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı Gündem
‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı