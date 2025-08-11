Mourinho'dan Galatasaray'a taş! 'Maçın sadece 1 dakikasını izledim'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Jose Mourinho ve Milan Skriniar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SKRINIAR: TUR ORTADA

Skriniar Feyenoord maçı ve transfer süreci hakkında konuşarak şunları söyledi:

"Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz.

Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım.

Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

MOURINHO: "GALATASARAY MAÇININ 1 DAKİKASINI İZLEDİM"

Jose Mourinho'ya gelen ilk soru Galatasaray maçını izleyip izlemediği olurken Portekizli teknik adam bu soruya karşılaşmanın ilk dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna göndermede bulunarak, "Galatasaray maçını yalnızca 1 dakika izledim." diye yanıt verdi.

Mourinho ayrıca gelecek hafta ligdeki rakipleri Göztepe'nin Rizespor ile oynadığı maçı izlediğini ifade etti.

Portekizli teknik adam ayrıca şunları söyledi:

Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."

"TARAFTARIMIZ İSTEDİĞİ ZAMAN RAKİPLERE ZOR BİR ORTAM YARATABİLİYOR"

İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum."

"YARIN İSMAİL VE TALISCA DA OLACAK"

"Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde."

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'NIN OYUNCUSU

"Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Kendisini tabii ki tanıyorum. Portekiz'de oynayan oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çünkü çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok takip ediyorum."