Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesi dün gece oynanan maçlarla başladı.

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibi Benfica, İngiliz temsilcisi Chelsea'ye 1-0 mağlup oldu.

Mourinho'nun öğrencileri Richard Rios'un ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdiği golle sahadan eli boş ayrıldı.

Maviler Mourinho kırmızısının üstünü çizdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Jose Mourinho'ya, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliğini hissedip hissetmediği soruldu.

Sevilla'dan Dodi Lukebakio'nun transfer edildiğini hatırlatan Mourinho, "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu transfer ederek iyi bir iş yaptı. Hazırlık dönemi geçirmedi. Ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Lukebakio iyi bir oyuncu, Kerem'i unutun!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Mourinho'nun teknik direktör olduğu dönemde, sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istemişti. Görüşmeler uzamış, Fenerbahçe ve Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile eşleşmişti.

Kadıköy'de golsüz biten maçın ardından Benfica evindeki 1-0 kazanarak turu geçmişti. Galibiyet golünü ise Kerem Aktürkoğlu atmıştı.

Rövanş maçı öncesinde Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimini eleştirdiği sözleri de gündem olmuştu.

Transferle ilgili soru üzerine Portekizli çalıştırıcı, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ve Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu" demişti.