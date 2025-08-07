Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord karşısında 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

Mourinho "Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bu sayede bize yardımcı olabilir. Oyuncularımın performansından memnunum. Özellikle ikinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü.

Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
Belediye Meclisinde ortalık karıştı! AKP CHP gerginliği
Belediye Meclisinde ortalık karıştı! AKP CHP gerginliği
İmamoğlu: Kayyum '3Ç' demektir
İmamoğlu: Kayyum '3Ç' demektir
Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz
Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz
Benfica, Nice karşısında zorlanmadı
Benfica, Nice karşısında zorlanmadı