Mourinho'dan gözdağı: Şimdiden cehenneme hoş geldiniz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

Mourinho "Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bu sayede bize yardımcı olabilir. Oyuncularımın performansından memnunum. Özellikle ikinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü.

Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.