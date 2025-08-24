Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Kocaelispor maçının ardından iki ismi övdü.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho "Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı! Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü
Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü
Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür mesajı
Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür mesajı
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Meşaleli kutlama otluk alanı yaktı
Meşaleli kutlama otluk alanı yaktı
Dries Mertens'ten futbola veda
Dries Mertens'ten futbola veda